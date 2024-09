Concursos públicos anulados em São João Batista após acordo com o MPSC Acordo entre Ministério Público de Santa Catarina e Prefeitura São João Batista anulou os concursos públicos e determinou devolução... ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 16h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h02 ) ‌



Uma audiência de conciliação entre o MPSC (Ministério Público de Santa Catarina) e Prefeitura São João Batista, na última semana, anulou oito concursos públicos no município, além do cancelamento do processo de escolha da empresa para realizar o certame.

