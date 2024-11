Condenação por feminicídio: homem recebe 30 anos por assassinato brutal Crime ocorreu em maio de 2023, sem motivação concreta, em Forquilhinha, no Sul do Estado ND Mais|Do R7 18/10/2024 - 20h28 (Atualizado em 18/10/2024 - 20h28 ) twitter

Um homem foi condenado a cumprir pena de 30 anos após assassinar a então companheira com 29 facadas, em Forquilhinha, no Sul de Santa Catarina. O Tribunal do Júri da Comarca do município julgou o caso, na quinta-feira (17), e condenou o autor por homicídio triplamente qualificado. A reclusão será em regime inicial fechado.

