ND Mais |Do R7

Condições insalubres nos presídios de SC: denúncias de mofo, celas sujas e superlotação No dia 17 de maio, 230 detentos do regime semi-aberto foram liberados do Complexo Penitenciário de Itajaí, por conta da superlotação...

‌



A+

A-

No dia 17 de maio, 230 detentos do regime semi-aberto foram liberados do Complexo Penitenciário de Itajaí, por conta da superlotação da unidade, que está operando com 35% acima da capacidade. O caso é apenas mais um episódio da situação crítica dos presídios de SC e de privação de liberdade no Estado.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Susto grande’: morador vê rua ser ‘engolida’ por cratera em SC e registra momento em vídeo

• Presídios de SC: mofo, celas sujas, doenças e superlotação denunciam condições insalubres

• Alvo de operação policial em SC, Nego Di tem conta desativada no Instagram