Confederação Brasileira de Basquete e atletas lamentam trágica morte dos quatro jovens de SC A trágica morte dos quatro jovens de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, em um grave acidente registrado no domingo (14), na ERS...

A trágica morte dos quatro jovens de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, em um grave acidente registrado no domingo (14), na ERS-324, em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, gerou comoção nacional. A CBB (Confederação Brasileira de Basquete) se manifestou em nota e diversos atletas e treinadores profissionais lamentaram a morte dos jovens.

