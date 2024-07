ND Mais |Do R7

Confira a inauguração da Ponte 'Aubé' em Joinville Aguardada por 24 anos, a Ponte Albertinho Bornschein, também conhecida como Aubé, foi inaugurada em Joinville, no Norte de Santa...

Aguardada por 24 anos, a Ponte Albertinho Bornschein, também conhecida como Aubé, foi inaugurada em Joinville, no Norte de Santa Catarina, nesta sexta-feira (5). A estrutura contou com um investimento de mais de R$ 12 milhões e ajudará no trânsito da região.

