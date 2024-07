Confira as emoções do 41º Festival de Dança de Joinville

ND Mais |Do R7

Acabou a espera e, enfim, começa o Festival de Dança de Joinville nesta segunda-feira (15), no Centreventos Cau Hansen. Com apresentação do Teatro Colón, a mais antiga companhia profissional de dança da América Latina, a partir das 19h, as cortinas do palco principal do evento se abrem pela primeira vez neste ano.

