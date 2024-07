ND Mais |Do R7

Confira as incríveis apresentações do terceiro dia do Festival de Dança em Joinville O terceiro dia da 41ª edição do Festival de Dança de Joinville, nesta quarta-feira (17), terá apresentações de jazz e balé clássico...

‌



A+

A-

O terceiro dia da 41ª edição do Festival de Dança de Joinville, nesta quarta-feira (17), terá apresentações de jazz e balé clássico, além de iniciar as performances do Festival 40+.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Festival de Dança: terceiro dia de evento tem jazz e apresentações inclusivas em Joinville

• ‘Desertos de cartórios’ nas cidades mais populosas de SC geram verba milionária e transtornos

• Criciúma tem ‘apagão’ no 2º tempo e leva a virada do Corinthians na Série A