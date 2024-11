Confira como foi o modelo proposto pela FCF para o Catarinense 2025 Confira como foi o modelo proposto pela FCF para o Catarinense 2025 ND Mais|Do R7 21/11/2024 - 00h48 (Atualizado em 21/11/2024 - 00h48 ) twitter

Conselho Técnico Catarinense

O Campeonato Catarinense de 2025 teve seu modelo definido durante o conselho técnico realizado na sede da FCF na última terça-feira. Apesar disso, a Federação havia proposto um modelo diferente do que foi aceito pelos clubes, com dois grupos de seis clubes incluindo quartas-de-finais e um quadrangular de descenso.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre o novo formato do campeonato!

