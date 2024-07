ND Mais |Do R7

Confira os destaques da 41ª edição do Festival de Dança de Joinville Chegou o grande dia! Nesta segunda-feira (15), começa o maior festival de dança do mundo em Joinville, no Norte de Santa Catarina...

Chegou o grande dia! Nesta segunda-feira (15), começa o maior festival de dança do mundo em Joinville, no Norte de Santa Catarina, com uma programação que promete emocionar e encantar o público que acompanhará a 41ª edição do evento. Emoção que deve tomar conta já na noite de abertura, com o espetáculo A Bela Adormecida.

