Confira os vencedores do Campeonato Sul-Brasileiro Master de Badminton em Florianópolis Florianópolis foi palco no último fim de semana do Campeonato Sul-Brasileiro Master de Badminton. A competição reuniu atletas master... ND Mais|Do R7 22/07/2024 - 20h24 (Atualizado em 22/07/2024 - 20h24 )



Florianópolis foi palco no último fim de semana do Campeonato Sul-Brasileiro Master de Badminton. A competição reuniu atletas master acima de 35 anos, com categorias que superam a marca dos 70 anos, na sede de Coqueiros da AABB – Associação Atlética Banco do Brasil.

