Conflito entre facções gera caos na Grande Florianópolis Barricadas foram incendiadas para auxiliar na fuga de criminosos, que tentaram invadir território de facção rival na região do Papaquara... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h49 )

As cenas de terror que assustaram moradores, durante os ataques na Grande Florianópolis, ocorridos no sábado (19), estão relacionadas com um conflito entre o PGC e o PCC, principais facções criminosas que atuam no Estado de Santa Catarina. Barricadas e veículos foram incendiados para mascarar a fuga de bandidos, após uma tentativa de vingança frustrada.

• Vingança, fuga e cortina de fumaça: o que se sabe sobre os ataques na Grande Florianópolis

• VÍDEO: Limusine ‘falha’ na Estrada da Rainha, em Balneário Camboriú

• Com presença do Governador de SC, Elevado da Bandeira será inaugurado em Chapecó



