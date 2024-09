Conflito entre vizinhas termina em violência em Itajaí Uma das envolvidas foi ferida com faca após uma briga corporal, de acordo com testemunha, a rixa entre as duas é antiga ND Mais|Do R7 11/09/2024 - 13h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 13h02 ) ‌



Duas vizinhas com uma rixa antiga “saíram na faca”, literalmente. A Polícia foi acionada por volta das 17h desta terça-feira, no bairro Cidade Nova em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina.

