Conflito familiar: adolescente grávida sofre agressões e ameaças Mãe e padrasto de adolescente, de 17 anos, ameaçaram vítima com faca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense; caso aconteceu na... ND Mais|Do R7 21/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 21/10/2024 - 19h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adolescente grávida, de 17 anos, foi agredida com tapas pela mãe e ameaçada pelo padrasto com uma faca, após uma confusão por Bolsa Família, benefício do governo federal. Caso aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (15). Imagens de câmeras de segurança mostram o casal agredindo a adolescente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Adolescente grávida apanha da mãe e é ameaçada com faca após confusão por Bolsa Família

• Mulheres se atracam e uma acaba esfaqueada em Itajaí

• Grupo que incitava discursos de ódio e antissemitismo é alvo de operação em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.