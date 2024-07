Conflito Familiar em Chapecó: Uma Tragédia Evitada por Pouco Uma briga entre cunhadas quase terminou em tragédia em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Uma jovem, de 18 anos, levou uma facada... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 20h03 (Atualizado em 24/07/2024 - 20h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Uma briga entre cunhadas quase terminou em tragédia em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Uma jovem, de 18 anos, levou uma facada do lado direito do peito. Ela foi levada ao hospital com falta de ar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Briga entre cunhadas quase termina em tragédia em Chapecó

• Se o Avaí jogasse em outros jogos o que jogou contra o Mirassol estaria na liderança

• Voa Brasil: governo lança nesta quarta programa com passagens aéreas até R$ 200