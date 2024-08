Confronto decisivo: Avaí enfrenta o CRB na Série B CRB e Avaí se enfrentam às 18h deste sábado (31) no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada do Brasileiro Série B ND Mais|Do R7 31/08/2024 - 08h41 (Atualizado em 31/08/2024 - 08h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Avaí encara o CRB às 18h deste sábado (31), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 24ª rodada do Brasileiro Série B. Será a quinta partida do Leão sob o comando do técnico Enderson Moreira.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• CRB x Avaí ao vivo: onde assistir, escalações e horário do Brasileiro Série B

• Debate ND Mais: o que disse cada candidato a prefeito de Joinville nas considerações finais

• Dados de vagas em creches em Joinville pautam duelo entre Sargento Lima e Adriano Silva