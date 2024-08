Confronto Decisivo: Botafogo-PB e Figueirense se Enfrentam na Série C Ninguém no Figueirense imaginaria que seria fácil a disputa da Série C, do Brasileiro, mas as dificuldades aumentam rodada a rodada... ND Mais|Do R7 02/08/2024 - 22h46 (Atualizado em 02/08/2024 - 22h46 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ninguém no Figueirense imaginaria que seria fácil a disputa da Série C, do Brasileiro, mas as dificuldades aumentam rodada a rodada no Alvinegro. Para encarar o Botafogo-PB neste sábado, às 17h, o técnico João Burse terá de tirar uma carta na manga devido aos desfalques.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Simpósio debate educação inovadora em Joinville; confira programação do evento

• Botafogo-PB x Figueirense: onde assistir ao vivo, escalações e horário

• Batuca e Meia Maratona: confira os eventos do fim de semana em Chapecó