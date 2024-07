Confronto decisivo na Série C: Figueirense encara o Tombense O Figueirense enfrenta o Tombense na tarde deste sábado (20) em duelo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.... ND Mais|Do R7 19/07/2024 - 22h03 (Atualizado em 19/07/2024 - 22h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Figueirense enfrenta o Tombense na tarde deste sábado (20) em duelo válido pela 14ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), a partir das 19h30.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• VÍDEO: Cães agonizam enquanto são agredidos em Itapema

• Mulher é presa suspeita de auxiliar namorado em roubo de armas em Blumenau

• Tombense x Figueirense pela Série C: onde assistir, horário e escalações