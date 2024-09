Confronto fatal: suspeito de assassinato é morto pela polícia no Paraná O suspeito de assassinar Everton foi encontrado morto após confronto com a polícia no estado vizinho; vítima morreu na frente da filha... ND Mais|Do R7 07/09/2024 - 03h30 (Atualizado em 07/09/2024 - 03h30 ) ‌



O suspeito de assassinar Everton Lemes da Silva, no dia 16 de agosto em Abelardo Luz, Oeste de SC, foi encontrado morto ao entrar em confronto com a polícia no município de Palmas, no Paraná. A mulher, suspeita de participar da morte do ex-companheiro e fugir com a filha de 4 anos, está presa.

