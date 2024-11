Confusão em baile termina com segurança baleado em SC Confusão em baile termina com segurança baleado em SC ND Mais|Do R7 11/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 11/11/2024 - 18h11 ) twitter

Confusão em baile termina com segurança baleado em SC

O segurança de um baile foi atingido por um tiro no ombro após uma confusão na entrada do evento em Maravilha, no Oeste de Santa Catarina. O segurança baleado foi atendido pela PM (Polícia Militar) por volta das 5h do domingo (10).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este incidente.

