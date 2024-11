Conheça a casa no estilo biofílico, que João Vicente de Castro construiu para receber os amigos Conheça a casa no estilo biofílico, que João Vicente de Castro construiu para receber os amigos ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 11h48 (Atualizado em 24/11/2024 - 11h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casa de João Vicente de Castro

O contato com a natureza é uma necessidade humana e a biofilia reconhece isso. Nos últimos anos, essa tem sido uma tendência no mundo da arquitetura, do design de interiores e da decoração, que busca criar ambientes cada vez mais confortáveis. O ator e apresentador, João Vicente de Castro, encantou muitos ao mostrar sua casa que segue esse conceito do “amor às coisas vivas”.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais!

Leia Mais em ND Mais:

Afrofuturismo: Tendências inclusivas miram a construção de um futuro com protagonismo negro

Black Friday se aproxima e Procon de Itajaí alerta contra golpes

Sol volta a dar as caras: veja a previsão do tempo para este domingo no Sul de SC