Conheça a trajetória de sucesso de Leo Rostro, corretor de imóveis de alto padrão em Itajaí Em seu site, Leo Rostro convida seus clientes para conversar sobre a sua grande paixão: o desenvolvimento do mercado imobiliário... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 21h10 (Atualizado em 17/07/2024 - 21h10 ) ‌



Em seu site, Leo Rostro convida seus clientes para conversar sobre a sua grande paixão: o desenvolvimento do mercado imobiliário. Hoje, é possível dizer que o gaúcho, natural de Santa Maria (RS), participa ativamente do progresso deste setor em Itajaí, cidade localizada no litoral norte de Santa Catarina (SC), onde atua como corretor de imóveis de alto padrão desde 2021.

