ND Mais |Do R7

Conheça Alessandra Brum: a representante de SC no Miss Belezas do Brasil Aos 28 anos, Alessandra Brum é o rosto de Santa Catarina no Concurso Nacional Belezas do Brasil. A enfermeira coleciona títulos há...

‌



A+

A-

Aos 28 anos, Alessandra Brum é o rosto de Santa Catarina no Concurso Nacional Belezas do Brasil. A enfermeira coleciona títulos há dez anos e foi eleita Miss Beleza 2024 no estado catarinense.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Compactos e com mira holográfica: como são os novos fuzis de R$ 1,5 mi da Polícia Civil de SC

• Mega-sena acumulou! Prêmio de R$ 21 milhões pode ser sorteado nesta terça-feira

• Santa Catarina vai acelerar homologação do Cadastro Ambiental Rural