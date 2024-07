Conheça Kelin Uess: a modelo e influenciadora que desembarca em SC

ND Mais |Do R7

‌



A+

A-

Ela é modelo, criadora de conteúdo e mãe do Bentinho, carinhosamente apelidado pelas "titias" que acompanham a família na internet. Kelin Uess é gaúcha, morou muitos anos fora do Brasil, e agora aterrissa em Joinville, no Norte de Santa Catarina, junto com o filho e o marido Rafael Araújo, novo atleta contratado pelo time de vôlei da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• ‘Ai, mamain’: quem é modelo e influenciadora que viajou o mundo e agora aterrissa em SC

• Arteris ‘lava as mãos’ e vai inaugurar Contorno Viário da Grande Florianópolis sem posto da PRF

• Ministério Público e Alesc atuam para reverter fechamento de Hospital de Custódia