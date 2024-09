Conheça os candidatos a prefeito de Itajaí no debate do ND Mais Debate ND Mais com os três candidatos a prefeito de Itajaí ocorre nesta quinta-feira (04), a partir das 21h ND Mais|Do R7 05/09/2024 - 19h14 (Atualizado em 05/09/2024 - 19h14 ) ‌



Três candidatos a prefeito de Itajaí confirmaram presença no debate do Grupo ND, que ocorre nesta quinta-feira (05), a partir das 21h. A transmissão será em tempo real pelo ND Play.

