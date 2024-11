Conselheiros e sócios do Figueirense aprovam cláusulas de contrato entre Clave Capital e clube Conselheiros e sócios do Figueirense aprovam cláusulas de contrato entre Clave Capital e clube ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 24/11/2024 - 23h08 ) twitter

Figueirense

Na tarde do último sábado, conselheiros e sócios do Figueirense FC aprovaram por meio de uma Assembleia Geral Extraordinária diversas cláusulas envolvendo o contrato da Clave Capital com o Furacão. Em votação com ampla aprovação (cerca de 95%), o resultado terminou em 161 votos a favor contra oito.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre as decisões tomadas na Assembleia.

