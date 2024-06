ND Mais |Do R7

Conselho aponta violação dos direitos humanos em ocupação de Florianópolis e quer providências A Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família do Governo de Santa Catarina publicou uma resolução, na sexta-feira (28), via...

A Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família do Governo de Santa Catarina publicou uma resolução, na sexta-feira (28), via DOE (Diário Oficial Eletrônico), para que autoridades e gestores adotem medidas que eliminem as violações de direitos humanos na ocupação Anita Garibaldi.

