Construída em apenas 60 dias, Casa Floripa by Dimas será desmontada e 100% reaproveitada

Casa Floripa by Dimas

Anfitriã pelo segundo ano consecutivo da CASACOR/SC na Capital Catarinense, a Dimas Construções apresenta a ‘Casa Floripa by Dimas’, onde o público tem a experiência de entrar, de fato, em uma casa. A construção, com madeira e vidro, utiliza materiais naturais visando proporcionar a sensação de ‘acolhimento’. O projeto da JA8 Arquitetura Viva tem parceria com a F/Wood, startup de Florianópolis que desenvolve novas tecnologias construtivas a partir da madeira, impactando diretamente a economia de baixo carbono.

