Consulta ao 3º Lote de Restituição do Imposto de Renda 2024 Já Está Liberada! A Receita Federal liberou nesta quarta-feira (24) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. O pagamento... ND Mais|Do R7 24/07/2024 - 21h43 (Atualizado em 24/07/2024 - 21h43 ) ‌



Marcello Casal JrAgência Brasil

A Receita Federal liberou nesta quarta-feira (24) a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda 2024. O pagamento para os mais de seis milhões de contribuintes será realizado ao longo do dia 31 de julho, no valor total de R$ 8,5 bilhões.

