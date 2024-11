Consumo de ultraprocessados e álcool influenciou em atendimentos que custaram R$ 28 bi ao SUS Consumo de ultraprocessados e álcool influenciou em atendimentos que custaram R$ 28 bi ao SUS ND Mais|Do R7 24/11/2024 - 23h08 (Atualizado em 24/11/2024 - 23h08 ) twitter

Consumo de ultraprocessados e álcool

O consumo de ultraprocessados e álcool (constante e em grandes quantias) tem custado R$ 28 bilhões ao SUS (Sistema Único de Saúde). Um levantamento feito pela Fiocruz indica que a alimentação e a ingestão de álcool são os principais fatores de milhares de atendimentos em saúde, direta ou indiretamente.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender mais sobre os impactos do consumo de ultraprocessados e álcool na saúde pública.

