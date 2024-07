Conta de Luz Surpreende Família em SC com Valor Astronômico A família de Iliane Lemos Campos levou um susto ao receber a conta de luz do último mês. Moradores da linha Cabeceira da Divisa, interior... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 16h43 (Atualizado em 31/07/2024 - 16h43 ) ‌



A família de Iliane Lemos Campos levou um susto ao receber a conta de luz do último mês. Moradores da linha Cabeceira da Divisa, interior de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, viram a conta de energia elétrica subir de uma média de R$ 250,00 no consumo para R$ 40,5 mil no mês de julho.

