Contagem Regressiva para a Estreia do JEC na Copa Santa Catarina! A contagem já é regressiva para a estreia do JEC na Copa Santa Catarina. Quase seis meses após o último jogo oficial, nas quartas... ND Mais|Do R7 26/08/2024 - 18h12 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h12 ) ‌



A contagem já é regressiva para a estreia do JEC na Copa Santa Catarina. Quase seis meses após o último jogo oficial, nas quartas de final do Campeonato Catarinense, o Tricolor volta a competir e enfrenta o Concórdia na primeira rodada da Copinha. O jogo marca, ainda, a estreia do técnico Ney Franco à frente do time.

