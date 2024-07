Contorno Viário da Grande Florianópolis: um marco de desenvolvimento em SC O Contorno Viário da Grande Florianópolis, com 50 km de pista dupla e quatro túneis duplos, promete reduzir o tempo de viagem em... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 18h01 (Atualizado em 17/07/2024 - 18h01 ) ‌



O Contorno Viário da Grande Florianópolis, com 50 km de pista dupla e quatro túneis duplos, promete reduzir o tempo de viagem em até 50% nos horários de pico. Maior obra de infraestrutura rodoviária em andamento no Brasil, o Contorno Viário tem como objetivo desafogar o trânsito no trecho principal da BR-101 que dá acesso à Capital, Florianópolis.

