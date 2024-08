Contorno Viário: Impacto Positivo na Segurança Viária Uma semana após sua inauguração, o Contorno Viário da Grande Florianópolis já tem recebido feedbacks positivos em relação à melhoria... ND Mais|Do R7 17/08/2024 - 10h06 (Atualizado em 17/08/2024 - 10h06 ) ‌



Uma semana após sua inauguração, o Contorno Viário da Grande Florianópolis já tem recebido feedbacks positivos em relação à melhoria do fluxo de veículos. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), nesses primeiros dias, desde sua liberação no último sábado (10), a maior obra rodoviária do Brasil e da América Latina já apresentou uma queda no número de acidentes.

