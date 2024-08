Contorno Viário: Prazo Final Chega com Inacabados O prazo para a conclusão do Contorno Viário acaba às 23h59 desta quarta-feira (31), 12 anos após as obras serem anunciadas na rodovia... ND Mais|Do R7 01/08/2024 - 04h53 (Atualizado em 01/08/2024 - 04h53 ) ‌



O prazo para a conclusão do Contorno Viário acaba às 23h59 desta quarta-feira (31), 12 anos após as obras serem anunciadas na rodovia na Grande Florianópolis. A Arteris Litoral Sul, empresa responsável pela via, confirmou a inauguração da rodovia em 9 de agosto. No entanto, alguns trechos estão inacabados.

