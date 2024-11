Contrato de concessão entre Águas de Palhoça e prefeitura será assinado nesta quinta-feira (07) Contrato de concessão entre Águas de Palhoça e prefeitura será assinado nesta quinta-feira (07) ND Mais|Do R7 06/11/2024 - 17h49 (Atualizado em 06/11/2024 - 17h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Águas de Palhoça

Os moradores de Palhoça vão encerrar o ano com uma ótima notícia: o desconto de 15% na tarifa de abastecimento e esgotamento sanitário começa a ser aplicado no município a partir do mês de dezembro. O município estabeleceu que, para vencer o certame, o concorrente deveria oferecer o maior desconto possível para os moradores de Palhoça e a vencedora, Aegea, ofereceu o desconto de 15%.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em ND Mais:

Hoje é Dia de Stranger Things e Netflix lança teaser da úlitma temporada da série

Cadeira de escritório por menos de R$ 400: é para aproveitar

Vem aí a convocação