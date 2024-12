Cooperativa financeira investe em usina solar para impulsionar a sustentabilidade em SC O projeto da Unicred será responsável por abastecer 87% das agências no estado e evitará a emissão de 237 toneladas de CO2 anualmente... ND Mais|Do R7 06/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 06/12/2024 - 15h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Cooperativa financeira, Unicred, deu um importante passo em direção à sustentabilidade com a entrada em operação de sua nova Usina Solar em Caçador, no meio-oeste de Santa Catarina. O projeto, que já está em pleno funcionamento, tem como objetivo abastecer 87% das agências da cooperativa no estado, reforçando o compromisso da instituição com a preservação ambiental e a redução de impactos ao meio ambiente.

Saiba mais sobre essa iniciativa sustentável e seus impactos no site do nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Com projeção de chuva intensa, Defesa Civil de Joinville eleva alerta

Circuito NDTV de Fut7 conhece campeão neste fim de semana

Briga de trânsito acaba em socos, chutes e ameaças de morte em SC