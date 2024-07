Cooperativismo: A Chave para Superar Desafios em Santa Catarina O cooperativismo em Santa Catarina é diverso e começou a mirar destinos internacionais. Em visita ao Grupo ND na última quinta-feira... ND Mais|Do R7 26/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 26/07/2024 - 10h13 ) ‌



O cooperativismo em Santa Catarina é diverso e começou a mirar destinos internacionais. Em visita ao Grupo ND na última quinta-feira (25), o presidente recém-empossado da Ocesc (Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina), Vanir Zanatta, falou sobre como gargalos do Estado podem se tornar oportunidades para crescimento por meio do cooperativismo.

