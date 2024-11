Cor do cabelo e roupão levam polícia crer que restos mortais são de advogada desaparecida em SC Cor do cabelo e roupão levam polícia crer que restos mortais são de advogada desaparecida em SC ND Mais|Do R7 08/11/2024 - 22h28 (Atualizado em 08/11/2024 - 22h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Local onde foi encontrado o corpo

A Polícia Civil confirmou que os restos mortais encontrados próximo ao município de Palmas, no Paraná, podem ser da advogada desaparecida Karize Ana Fagundes Lemos, de 33 anos, mas apenas o laudo poderá confirmar a informação. Ela sumiu no dia 29 de setembro, em Caçador, no Meio-Oeste de Santa Catarina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso intrigante.

Leia Mais em ND Mais:

Amin: Suprema Corte está ‘maltratando’ a Constituição

Estrangeiro é encaminhado ao hospital após ser esfaqueado em Pouso Redondo

Marco para medicina de SC, primeira cirurgia robótica em coração é realizada em Joinville