Coragem em ação: adolescente salva jovem esfaqueada em SC A estudante Celine Adur comprava mantimentos no mercado quando presenciou o episódio violento e prestou o primeiro atendimento à vítima... ND Mais|Do R7 04/09/2024 - 15h22 (Atualizado em 04/09/2024 - 15h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um ato de coragem em meio ao desespero marcou a manhã de 22 de junho em um mercado de Bela Vista do Toldo, no Planalto Norte catarinense. Jayne Thalia Julinski, de 26 anos, foi brutalmente atacada a facadas por seu ex-namorado enquanto trabalhava no estabelecimento. O crime ocorreu logo após o término do relacionamento, quando o agressor invadiu o local e desferiu cinco golpes de faca contra a jovem.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Casal acusado de tentar matar amigo na frente dos filhos é absolvido em Canoinhas

• Adolescente usa própria blusa para salvar vida de jovem esfaqueada pelo ex em mercado de SC

• Justiça denuncia grupo acusado de furtar mansões de luxo no sul do estado