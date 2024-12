Coral Juvenil Arte Maior abre série de espetáculos natalinos em Joinville Coral Juvenil Arte Maior abre série de espetáculos natalinos em Joinville ND Mais|Do R7 03/12/2024 - 15h49 (Atualizado em 03/12/2024 - 15h49 ) twitter

Coral Juvenil Arte Maior

O Coral Juvenil Arte Maior abre nesta terça-feira (3) a sua tradicional série de espetáculos natalinos que encantam a plateia em Joinville, no Norte de Santa Catarina. É o 11º ano consecutivo em que as vozes dos meninos e meninas do coral darão o tom para as festas de fim de ano na cidade.

