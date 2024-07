Coronel Araújo Gomes: o incidente no Centro da cidade O coronel Araújo Gomes, secretário de Segurança Pública de Floripa, esclarece o incidente da semana passada no Largo da Alfândega... ND Mais|Do R7 21/07/2024 - 22h13 (Atualizado em 21/07/2024 - 22h13 ) ‌



Skatista tenta agredir o coronel Araújo Gomes no Largo da Alfândega, em Florianópolis

O coronel Araújo Gomes, secretário de Segurança Pública de Floripa, esclarece o incidente da semana passada no Largo da Alfândega, quando foi agredido por um skatista, assunto que Cacau comenta com exclusividade neste final de semana na coluna do jornal ND.

