Corpo avistado em rio de SC é encontrado; família afirma não ser de pescador desaparecido

‌



O corpo que foi avistado no rio Itapocu, no último domingo (14), foi encontrado em Balneário Barra do Sul, no Litoral Norte catarinense, nessa terça-feira (15). A possibilidade de ser o pescador desaparecido em Barra Velha foi descartada após familiares realizarem reconhecimento.

