Corpo carbonizado é encontrado em casa incendiada em SC
04/11/2024 - 22h30

Casa incendiada

Um corpo carbonizado foi localizado em uma casa que pegou fogo no interior de Ipumirim, Oeste de SC. O Corpo de Bombeiros Voluntários do município foi acionado por volta das 16h50 do domingo (3).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

