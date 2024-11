Corpo de adolescente que desapareceu em rio de Guaramirim é encontrado Corpo de adolescente que desapareceu em rio de Guaramirim é encontrado ND Mais|Do R7 19/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 19/11/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Corpo de adolescente encontrado em Guaramirim

Foi localizado na manhã desta terça-feira (19) o corpo do adolescente de 15 anos que desapareceu nesta segunda (18) em um rio de Guaramirim, no Norte de Santa Catarina. A vítima havia sumido após entrar no rio para nadar e era procurada desde então.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

Leia Mais em ND Mais:

Rota 600: megaoperação desmantela rede de tráfico interestadual que movimentou R$ 79 milhões

FOTOS: Cachorro é resgatado após se esconder para fugir de incêndio em Blumenau

Captação de água é retomada em Xanxerê após contaminação; abastecimento voltará gradativamente