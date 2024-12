Corpo de homem que desapareceu em barragem de SC é encontrado após cinco dias de buscas O corpo de Aldanei Silva, de 41 anos, foi encontrado nesta quinta-feira (5); ele estava desaparecido desde domingo (1°), após cair... ND Mais|Do R7 05/12/2024 - 23h13 (Atualizado em 05/12/2024 - 23h13 ) twitter

O corpo do homem que desapareceu no último domingo (1º), na Barragem de Palmeira, em Rio dos Cedros, foi encontrado após cinco dias intensos de buscas. Aldanei Silva, de 41 anos, andava de jet ski com a filha, de 9 anos, quando ambos caíram na água.

Para mais detalhes sobre essa trágica ocorrência, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

