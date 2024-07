Corpo de pescador desaparecido é encontrado em praia de São Francisco do Sul O corpo encontrado na praia do Ervino, em São Francisco do Sul, nessa quarta-feira (17) foi confirmado pela família como o do pescador... ND Mais|Do R7 18/07/2024 - 14h11 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h11 ) ‌



O corpo encontrado na praia do Ervino, em São Francisco do Sul, nessa quarta-feira (17) foi confirmado pela família como o do pescador Olivio João da Silva, de 56 anos. Ele estava desaparecido há cerca de oito dias em Santa Catarina.

