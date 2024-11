Corpo do jovem que desapareceu em praia de SC é encontrado Corpo do jovem que desapareceu em praia de SC é encontrado ND Mais|Do R7 18/11/2024 - 21h48 (Atualizado em 18/11/2024 - 21h48 ) twitter

Corpo do jovem que desapareceu em praia de SC é encontrado

O corpo do jovem de 21 anos, que se afogou em Itapoá, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (18). Familiares realizaram o reconhecimento do corpo do homem ainda na praia do Litoral Norte catarinense.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico incidente.

