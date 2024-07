Corpo é encontrado em praia de São Francisco do Sul Um corpo foi encontrado na faixa de areia da praia do Ervino, em São Francisco do Sul, no Norte catarinense, na manhã desta quarta... ND Mais|Do R7 17/07/2024 - 17h40 (Atualizado em 17/07/2024 - 17h40 ) ‌



Um corpo foi encontrado na faixa de areia da praia do Ervino, em São Francisco do Sul, no Norte catarinense, na manhã desta quarta-feira (17), por volta das 9h30. A informação foi confirmada por um bombeiro militar presente no local à equipe da NDTV Record. Segundo informações preliminares, trata-se de um homem. O local foi isolado, e equipes da polícia atuam na área.

