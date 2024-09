Corpo encontrado em Passo de Torres levanta suspeitas sobre pescador desaparecido Vítima, de 68 anos, estava entre as oito pessoas a bordo de uma embarcação que virou na barra do Rio Mampituba no dia 4 de setembro... ND Mais|Do R7 12/09/2024 - 15h02 (Atualizado em 12/09/2024 - 15h02 ) ‌



Um corpo foi encontrado nos molhes da barra do Rio Mampituba, em Passo de Torres, no Extremo Sul de Santa Catarina, nesta quinta-feira (12). A suspeita é de que seja do pescador, de 68 anos, que estava em uma embarcação que naufragou na quarta-feira (4).

