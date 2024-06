ND Mais |Do R7

Corpo fica por quase uma semana em apartamento de Itajaí: vizinhos se surpreendem com cena chocante Vizinhos da rua Brusque, no Centro de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, deram falta do vizinho, de 53 anos, ao longo da última...

Alto contraste

A+

A-

Vizinhos da rua Brusque, no Centro de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, deram falta do vizinho, de 53 anos, ao longo da última semana, mas imaginavam que ele estaria com a família em São Francisco do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Paul McCartney confirma show em Florianópolis para o dia 19 de outubro!

• ‘Mau cheiro e moscas’: corpo fica por quase uma semana em apartamento de Itajaí

• Confira a escalação da Seleção Brasileira para a estreia na Copa América 2024



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.